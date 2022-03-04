Пожарные спасли из горящей квартиры кота

В Курске из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике загорелась квартира. ЧП случилось 3 марта в одной из семнадцатиэтажек на проспекте Победы, сообщает региональное МЧС. Бдительные соседи, почувствовав запах гари, незамедлительно сообщили об этом в службу спасения.





Прибыв на место и проникнув в квартиру, пожарные обнаружили горящий холодильник. С огнем удалось оперативно справиться. 20 жителей многоэтажки эвакуировались по лестничным маршам.





В одной из комнат пожарные обнаружили забившегося под диван кота , который надышался дымом и сильно испугался. Они достали животное и вынесли его из задымленного помещения. Сейчас коту ничего не угрожает.