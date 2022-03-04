  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике загорелась квартира

Пожарные спасли из горящей квартиры кота

Читайте также

В Курске из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике загорелась квартира. ЧП случилось 3 марта в одной из семнадцатиэтажек на проспекте Победы, сообщает региональное МЧС. Бдительные соседи, почувствовав запах гари, незамедлительно сообщили об этом в службу спасения. 

Прибыв на место и проникнув в квартиру, пожарные обнаружили горящий холодильник. С огнем удалось оперативно справиться. 20 жителей многоэтажки эвакуировались по лестничным маршам. 

В одной из комнат пожарные обнаружили забившегося под диван кота , который надышался дымом и сильно испугался. Они достали животное и вынесли его из задымленного помещения. Сейчас коту ничего не угрожает.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский губернатор поручил трудоустроить сотрудников закрывающихся брендовых магазинов

В Курской области с 9 марта возобновится плановая медицинская помощь

В посёлке Тёткино Курской области ночью взорвалась боевая машина, которая находилась на ремонте

В Курске водитель пассажирского ПАЗа, не справившись с управлением, стал виновником массового ДТП

В Курске с последствиями снегопада борются 62 спецмашины

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске