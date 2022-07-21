В Курске запустили платформу по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве
Россельхозбанк запустил платформу по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве «Я в агро».
Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населённому пункту, зарплате, опыту. Ресурс доступен по ссылке:https://clck.ru/sLpHU.
Также студенты вузов смогут найти производственную практику или временную подработку. На платформе можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям.