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Лента новостей / В регионе

В Курске запустили платформу по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве

Россельхозбанк запустил платформу по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве «Я в агро».

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Здесь можно получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профориентацию, выбрать лучшие предложения учебных заведений страны и узнать необходимую информацию о поступлении.
 Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населённому пункту, зарплате, опыту. Ресурс доступен по ссылке:https://clck.ru/sLpHU.

 Также студенты вузов смогут найти производственную практику или временную подработку.  На платформе можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям.

 
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