С 2 декабря в Суджанском районе все школы переходят на дистанционный обучение

С сегодняшнего дня в Суджанском районе все школы переходят на дистанционный формат обучения, это 22 образовательные организации и почти 2,8 тысячи учеников.

Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.