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С 2 декабря в Суджанском районе все школы переходят на дистанционный обучение

С сегодняшнего дня в Суджанском районе все школы переходят на дистанционный формат обучения, это 22 образовательные организации и почти 2,8 тысячи учеников.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Решение принято, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

Также в онлайн-формате продолжат обучение 137 воспитанников Суджанской школы-интерната.
На дистанционке остаются и студенты Суджанского сельскохозяйственного техникума и Суджанского колледжа искусств им. Н.В. Плевицкой.

 Детские сады района работают в режиме свободного посещения. Родительская плата предусмотрена только за те дни, в которые ребёнок посещал сад.
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