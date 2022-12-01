С 2 декабря в Суджанском районе все школы переходят на дистанционный обучение
С сегодняшнего дня в Суджанском районе все школы переходят на дистанционный формат обучения, это 22 образовательные организации и почти 2,8 тысячи учеников.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Также в онлайн-формате продолжат обучение 137 воспитанников Суджанской школы-интерната.
На дистанционке остаются и студенты Суджанского сельскохозяйственного техникума и Суджанского колледжа искусств им. Н.В. Плевицкой.
Детские сады района работают в режиме свободного посещения. Родительская плата предусмотрена только за те дни, в которые ребёнок посещал сад.