В Курске 2022 году были открыты новые профильные классы

Минувший год ознаменовался для системы образования Курска открытием новых профильных классов.

Так, наряду со спортивными и кадетскими классами, в школе N 32 открылись первые психолого-педагогические.Сегодня в школе № 32 в двух классах психолого-педагогической направленности обучаются 38 школьников. Помимо традиционных предметов, ребята изучают основы педагогики и психологии.В октябре уходящего года трое учеников приняли участие во всероссийском юношеском педагогическом форуме, который проходил в детском центре «Орленок». Они не только заявили о себе в различных мастер-классах, семинарах, досуговых мероприятиях, но и получили высокую оценку профессиональных экспертов.С сентября минувшего года школьники демонстрировали свои знания на площадках областного и всероссийского уровней: стали победителями и призерами научно-исследовательских конференций, различных конкурсов, олимпиад, социально значимых проектов и фестивалей.