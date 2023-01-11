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В Курске завершена реконструкция водозабора

В Курске завершена реконструкция водозабора НВА, которая улучшит водоснабжение ряда улиц в областном центре.

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Реконструкция водозабора позволит обеспечить перекачку питьевой воды в жилую застройку на земельных участках, выделенных многодетным семьям.

Бесперебойная подача воды появится и на следующих улицах: 1-я и 2-я Орловская, Пучковка, Бурцевка, Запольная, Нижняя Казацкая, Верхняя Казацкая, Бурцевские переулки, Косиновская, Косиновские переулки и прилегающие улицы. Будет обеспечена подача воды в район индивидуальной жилой застройки на улицах Дмитриевской, Любажской, Хомутовской и прилегающих, что повысит надежность системы водоснабжения.
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