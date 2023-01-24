Игорь Куцак пояснил, куда пойдут деньги с платных парковок
На минувшей неделе жители Курска бурно обсуждали в социальных сетях тарифы на платную парковку.
«Телекомпания «ТАКТ» - предварительно было заявлено, что час стоянки на ряде участков улично-дорожной сети будет стоить 30 рублей, бесплатный период составит 15 минут. Исключением стали Красная и Привокзальная площадь, там место-час составит 100 рублей. Такие расценки возмутили курян. Мэрия тем временем постарались дать пояснения через местные СМИ, отметив, что якобы окончательно тарифы ещё не утверждены. Вместе с тем сегодня на губернаторской планёрке глава Курска Игорь Куцак уточнил, что стоимость часа парковки действительно составит 30 и 100 рублей. При этом собранные деньги, со слов градоначальника, пойдут на установку детских площадок во дворах.Как пишет