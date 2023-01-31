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Между Белгородом и Курском начнет курсировать ретропоезд

С 11 февраля по субботам и воскресеньям между железнодорожными станциями Старый Оскол Белгородской области и Сараевка Солнцевского района Курской области начнет курсировать ретропоезд на паровой тяге «Дорогой мужества».

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«Дорога мужества» – это железнодорожная линия протяженностью 95 км, построенная в 1943 году местными жителями и железнодорожниками всего за 32 дня. При подготовке к Курской битве новая магистраль разгрузила линию Касторная – Курск, а Воронежский фронт получил самостоятельную железнодорожную коммуникацию, выход на рокадную дорогу Курск – Белгород и изолированный железнодорожный участок Ржава – Обоянь. В результате значительно увеличилась провозная способность железных дорог на Воронежском и Центральном фронтах.

Расписание движения ретропоезда «Дорогой мужества» можно узнать по ссылке https://clck.ru/33QybY.
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