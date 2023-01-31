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В штатном режиме заработало все оборудование платных парковок

С сегодняшнего дня началась пробная работа платных парковок, все оборудование заработало в штатном режиме, плата взиматься не будет.

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Ориентировочно 1 марта все будет запущено в официальном режиме.

Девять парковочных зон работают на Красной и Привокзальной площадях, улицах Ленина, Радищева, Карла Маркса, Дзержинского, Верхней Луговой, Гоголя, Челюскинцев, Кати Зеленко.

Стандартная зона парковки — 30 рублей в час, время бесплатной стоянки — 15 минут. На Красной и Привокзальной площадях стоимость составит 100 рублей в час. Время бесплатной стоянки возле Привокзальной площади — 30 минут.
Оплата — через СМС или приложение «Парковки Курск». За неоплаченную парковку — штраф 1000 рублей.
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