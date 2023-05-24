На стадионе «Трудовые резервы» прошло открытие Всероссийских спортивных соревнований
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» пройдет среди школьников.
Состязаться пройдут в беге на 1000 и 60 метров, наклоне вперед из положения сидя, подъеме туловища из положения лежа на спине, прыжках в длину с места, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, эстафетном беге, творческом и теоретическом конкурсах.
Президентские состязания для школьников – это масштабное спортивное мероприятие. В нашем регионе они проходят уже в 12-й раз.
Команда-победитель регионального этапа представит область на всероссийском этапе Президентских состязаний, который пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок» с 7 по 27 сентября.