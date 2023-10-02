Роман Павлюченко: «Спартаку не хватает еще одного нападающего на подмогу Соболеву»

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После поражения от «Крыльев Советов» игру Спартака в атаке прокомментировал бывший игрок «красно-белых», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко. «Когда у Соболева не идет игра, Спартак попросту теряет позицию центрального нападающего. Абаскаль имеет в своем распоряжении много игроков на фланге, но в центре есть только Александр. Именно из-за этого часто возникают проблемы в атаке. Спартаку нужно приобрести еще одного форварда в помощь Соболеву», - сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

После десяти сыгранных туров Спартак занимает пятую строчку в таблице РПЛ, набрав 16 очков. Александр Соболев в нынешнем сезоне провел 9 матчей в рамках чемпионата, отметившись двумя забитыми мячами.