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Лента новостей / В регионе

Водители общественного транспорта массово уволились после атаки ВСУ

В Курске после атаки ВСУ уволились 15 водителей общественного транспорта.
Фото с официального сайта " Телекомпании "ТАКТ"

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После ночной ракетной атаки, произошедшей 19 марта в Курске, 15 водителей общественного транспорта из других регионов уволились и покинули город. Об этом информировал первый замминистра транспорта и автодорог Александр Васильченко. Средняя зарплата водителей составляла 70-75 тысяч рублей, однако проблема с оттоком персонала остается актуальной.

Александр Владимирович отметил, что все водители, приезжающие работать из других областей, покидают Курск из-за тревожной обстановки.
Замминистр подчеркнул, что сейчас задачей депутатского корпуса и общественной власти является предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить исчезновение водительского состава в регионе.


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