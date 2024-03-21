Водители общественного транспорта массово уволились после атаки ВСУ
В Курске после атаки ВСУ уволились 15 водителей общественного транспорта.
Фото с официального сайта " Телекомпании "ТАКТ"
Александр Владимирович отметил, что все водители, приезжающие работать из других областей, покидают Курск из-за тревожной обстановки.
Замминистр подчеркнул, что сейчас задачей депутатского корпуса и общественной власти является предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить исчезновение водительского состава в регионе.