Теперь жители могут пользоваться общественным транспортом после 22:00

Вчера вечером первый заместитель министра Курской области Александр Васильченко решил проверить работу транспорта лично.

Как рассказал на своей странице в соцсетях Александр Васильченко, он проехался на общественном транспорте в вечернее время, проверил работу приложения «Курский транспорт», систем оповещения остановок и валидаторов, а также работу водителей и пообщался с пассажирами.Сейчас после 10 часов вечера в Курске действуют три маршрута №41, 46, 50.По итогу посещения общественного транспорта он выяснил, что не все жители знают, что оплачивать проезд нужно при входе. Для устранения данной проблемы будет введено дополнительное оповещение через СМИ, в автобусах информационные наклейки и видео со звуком на мониторах. Напомним, штраф за не оплаченный проезд составляет 1500 рублей.Также в некоторых районах остановки не объявляются из-за проблемы в Глонасс. В движении автобуса есть толчки. Два автобуса 46 маршрута шли с интервалом 1-2 мин один полный, а другой пустой.Васильченко пообещал, что решение всех проблем будет найдено.