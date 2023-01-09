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Лента новостей / В регионе

Теперь жители могут пользоваться общественным транспортом после 22:00

 Вчера вечером первый заместитель министра Курской области Александр Васильченко решил проверить работу транспорта лично.

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Как рассказал на своей странице в соцсетях Александр Васильченко, он проехался на общественном транспорте в вечернее время, проверил работу приложения «Курский транспорт», систем оповещения остановок и валидаторов, а также работу водителей и пообщался с пассажирами.

Сейчас после 10 часов вечера в Курске действуют три маршрута №41, 46, 50.
По итогу посещения общественного транспорта он выяснил, что не все жители знают, что оплачивать проезд нужно при входе. Для устранения данной проблемы будет введено дополнительное оповещение через СМИ, в автобусах информационные наклейки и видео со звуком на мониторах. Напомним, штраф за не оплаченный проезд составляет 1500 рублей.

Также в некоторых районах остановки не объявляются из-за проблемы в Глонасс. В движении автобуса есть толчки. Два автобуса 46 маршрута шли с интервалом 1-2 мин один полный, а другой пустой. 
Васильченко пообещал, что решение всех проблем будет найдено.

 
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