Теперь жители могут пользоваться общественным транспортом после 22:00
Вчера вечером первый заместитель министра Курской области Александр Васильченко решил проверить работу транспорта лично.
Сейчас после 10 часов вечера в Курске действуют три маршрута №41, 46, 50.
По итогу посещения общественного транспорта он выяснил, что не все жители знают, что оплачивать проезд нужно при входе. Для устранения данной проблемы будет введено дополнительное оповещение через СМИ, в автобусах информационные наклейки и видео со звуком на мониторах. Напомним, штраф за не оплаченный проезд составляет 1500 рублей.
Также в некоторых районах остановки не объявляются из-за проблемы в Глонасс. В движении автобуса есть толчки. Два автобуса 46 маршрута шли с интервалом 1-2 мин один полный, а другой пустой.
Васильченко пообещал, что решение всех проблем будет найдено.