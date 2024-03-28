В Курской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
12 апреля в Курской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».
Принять участие в ярмарке можно, присоединившись к онлайн-трансляции в официальном сообществе Правительства Курской области 12 апреля в 14:30.
В 2023 году Всероссийская ярмарка трудоустройства объединила на одной площадке 89 крупных работодателей, представивших более 4,3 тысячи вакантных рабочих мест. Главным итогом мероприятия стало успешное трудоустройство порядка 500 курян.