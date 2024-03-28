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В Курской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

12 апреля в Курской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». 

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Основным событием мероприятия станет масштабная онлайн-трансляция. В прямом эфире свои вакансии представят порядка 20 ведущих предприятий и организаций региона.

Принять участие в ярмарке можно, присоединившись к онлайн-трансляции в официальном сообществе Правительства Курской области 12 апреля в 14:30.

В 2023 году Всероссийская ярмарка трудоустройства объединила на одной площадке 89 крупных работодателей, представивших более 4,3 тысячи вакантных рабочих мест. Главным итогом мероприятия стало успешное трудоустройство порядка 500 курян.



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