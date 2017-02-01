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В Дмитриеве после реконструкции откроется кинотеатр

Вчера, 13:01
В Дмитриеве после реконструкции откроется кинотеатр
В Дмитриеве завершается реконструкция местного кинотеатра «Россия». Он открылся в 1965 году и давно требовал капитального ремонта. Последние годы, чтобы посмотреть очередную премьеру на большом экране, местным жителям приходилось ехать в Железногорск или Курск. Теперь же киноманы могут насладиться просмотром фильмов с комфортом. В обновленном кинотеатре 200 мест. Он оборудован мягкими креслами, новейшей стереосистемой и поддерживает 3D формат. Официальное открытие кинотеатра состоится 22 февраля.
Ранее в рубрике "КиноКУРС" мы рассказывали, что реконструкцию кинотеатра в Дмитриеве должны закончить до декабря 2017 года. 

 

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