В Дмитриеве после реконструкции откроется кинотеатр

В Дмитриеве завершается реконструкция местного кинотеатра «Россия». Он открылся в 1965 году и давно требовал капитального ремонта. Последние годы, чтобы посмотреть очередную премьеру на большом экране, местным жителям приходилось ехать в Железногорск или Курск. Теперь же киноманы могут насладиться просмотром фильмов с комфортом. В обновленном кинотеатре 200 мест. Он оборудован мягкими креслами, новейшей стереосистемой и поддерживает 3D формат. Официальное открытие кинотеатра состоится 22 февраля.