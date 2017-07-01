В Обоянском районе установлен четвертый класс пожарной опасности
Сегодня, 12:59
Сегодня региональное МЧС установило в Курской области третий класс пожарной опасности, в Обоянском районе – четвертый, сообщает пресс-служба ведомства. В связи с этим руководителю Обоянского района рекомендовано подготовить нормативно-правовой акт о введении особого противопожарного режима. Специалисты регионального ЦУКС будут проводить мониторинг обстановки в районе с использованием летательного аппарата. Это позволит на ранней стадии обнаружить загорания в лесных массивах и на прелегающих территориях и оповестить об этом экстренные службы. Спасатели в очередной раз напоминают всем курянам о необходимости строго соблюдать требования пожарной безопасности. Запрещено поджигать траву и сжигать мусор. Нарушителям грозят внушительные штрафы.