ПСБ рефинансирует ипотечные кредиты

Промсвязьбанк предлагает стать участником программы рефинансирования ипотечных кредитов, полученных в других банках. Об этом пишет«Цензуры.Нет».

При условии составления договора коллективного страхования ставка составит 10,5% годовых, при индивидуальном страховании — 10,8% годовых. Это очевидно более выгодные условия. В том числе, для подтверждения дохода достаточно предоставить справку по форме банка либо формы 2-НДФЛ.

Войти в программу рефинансирования ипотеки можно, если вам от 21 до 65 лет. Клиент может рассчитывать на получение кредита от одного до 15 миллионов рублей в зависимости от суммы долга по действующему ипотечному кредиту. Кредит выдается на срок от 36 до 300 месяцев (от 3 до 25 лет).

Программа ипотечного рефинансирования от Промсвязьбанка поможет свести к минимуму кредитную нагрузку для заемщиков.

Подробную информацию по программе рефинансирования ипотеки ПСБ можно найти на официальном сайте финорганизации братьев Ананьевых.