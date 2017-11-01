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Курский общественник Сергей Локтионов вышел на свободу

Вчера, 16:38
Курский общественник Сергей Локтионов вышел на свободу
Известный общественный деятель Курска Сергей Локтионов, осужденный в мае за мошенничество, вышел на свободу. Он был освобожден условно-досрочно. Об этом сообщили сразу несколько СМИ, ссылаясь на собственные источники. В пресс-службе УФСИН по Курской области пояснили, что не могут разглашать эту информацию. Напомним, Сергея Локтионова задержали весной 2014 года по подозрению в мошенничестве. Следствие длилось три года. Ленинский суд Курска приговорил его к 2,5 годам заключения в колонии общего режима. Общественника признали виновным в том, что он похитил 2,5 млн руб. у бизнесмена Евгения Кононыхина, обещая прекратить против него уголовное дело. В итоге дело прекращено не было, а деньги Локтионов забрал себе. Евгений Кононыхин бежал из страны. Локтионов, отбыв шесть месяцев в колонии (а также три года в СИЗО, а затем под домашним арестом), в конце октября вышел на свободу.

 

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