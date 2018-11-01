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    На дорогах Курской области 27 ноября никто не пострадал

    Сегодня, 12:00
    На дорогах Курской области 27 ноября никто не пострадал
    27 ноября на территории Курской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано - сообщили в Госавтоинспекции. Совсем без аварий не обошлось - зарегистрировано 25 ДТП с материальным ущербом.
    За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом 7 водителей, кроме этого 1 водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще 3 водителя были задержаны за повторный отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
    Выявлены 59 пешеходов, нарушивших ПДД.
    Выявлено 2606 нарушений ПДД, среди них 2240 - зафиксировано средствами фото-видеофиксации. 2009 нарушений касались несоблюдения скоростного режима.

     

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