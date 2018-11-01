На дорогах Курской области 27 ноября никто не пострадал

27 ноября на территории Курской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано - сообщили в Госавтоинспекции. Совсем без аварий не обошлось - зарегистрировано 25 ДТП с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом 7 водителей, кроме этого 1 водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще 3 водителя были задержаны за повторный отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлены 59 пешеходов, нарушивших ПДД.

Выявлено 2606 нарушений ПДД, среди них 2240 - зафиксировано средствами фото-видеофиксации. 2009 нарушений касались несоблюдения скоростного режима.







