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    Из Курской области выдворили 5 узбеков

    Сегодня, 11:54
    Из Курской области выдворили 5 узбеков
     
    В декабре курские приставы препроводили 5 граждан Узбекистана до пунктов пропуска через российскую госграницу. Ранее за 11 месяцев административному выдворению подверглись 87 граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Турции, а также Шри-Ланки. Иностранцев выдворяют на основании решения суда. Поводом для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания либо правил трудовой деятельности на территории России. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры – наложение штрафа и запрет въезда в нашу страну в течение пяти лет. 

     

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