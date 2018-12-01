Из Курской области выдворили 5 узбеков

В декабре курские приставы препроводили 5 граждан Узбекистана до пунктов пропуска через российскую госграницу. Ранее за 11 месяцев административному выдворению подверглись 87 граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Турции, а также Шри-Ланки. Иностранцев выдворяют на основании решения суда. Поводом для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания либо правил трудовой деятельности на территории России. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры – наложение штрафа и запрет въезда в нашу страну в течение пяти лет.











