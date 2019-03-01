Курским студентам показали, как готовят обед Фета

В Курской области прошла четвёртая гастрономическая экспедиция. Её организовали областной центр туризма, колледж коммерции, технологий и сервиса КГУ и ассоциация рестораторов и отельеров Курской области.

Мастер-класс прошёл в Гостиничном комплексе "Постоялый двор "ГРИНН" в м.Свобода. Студентам показали процесс приготовления обеда Афанасия Фета, в который входят овощной суп на чухонском масле, ростбиф, яблочная пастила и сухарный квас.

Из деревенских очерков поэта: «…Суп без всяких убийственных запахов, и – о роскошь! – кусок сочного ростбифа со стаканом хорошего вина. Может быть, этого вина и небольшой запас, но оно есть, и радушно предлагается гостю».

Гастрономические экспедиции проходят в рамках проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны Курска». Их цель - разработка технико-технологических карт для приготовления в ресторанах и кафе Курской области избранных блюд.