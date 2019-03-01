поиск по сайту
 

    Курским студентам показали, как готовят обед Фета

    Вчера, 16:15
    Курским студентам показали, как готовят обед Фета
    В Курской области прошла четвёртая гастрономическая экспедиция. Её организовали областной центр туризма, колледж коммерции, технологий и сервиса КГУ и ассоциация рестораторов и отельеров Курской области. 
    Мастер-класс прошёл в Гостиничном комплексе "Постоялый двор "ГРИНН" в м.Свобода. Студентам  показали процесс приготовления обеда Афанасия Фета, в который входят овощной суп на чухонском масле, ростбиф, яблочная пастила и сухарный квас. 
    Из деревенских очерков поэта: «…Суп без всяких убийственных запахов, и – о роскошь! – кусок сочного ростбифа со стаканом хорошего вина. Может быть, этого вина и небольшой запас, но оно есть, и радушно предлагается гостю». 
    Гастрономические экспедиции проходят в рамках проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны Курска». Их цель - разработка технико-технологических карт для приготовления в ресторанах и кафе Курской области избранных блюд. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама