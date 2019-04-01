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    Участок южного подъезда к Курску уже начали ремонтировать

    Сегодня, 15:12
    Участок южного подъезда к Курску уже начали ремонтировать
    В этом году отремонтируют участок южного подъезда к Курску. Подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» уже приступило к работам на подъездной дороге к Курску от трассы М-2 «Крым» протяжённостью более семи километров.  Завершатся ремонтные работы на автомагистрали в сентябре.
    На участке с 24 по 31 км в Курском районе специалисты восстановят дорожное покрытие, укрепят обочины, отремонтируют примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности участников движения восстановят пластиковые сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. Приведут в нормативное состояние основные транспортно-эксплуатационные показатели участка подъездной дороги: ровность и сцепление покрытия с шинами автомобилей, устранят все имеющиеся дефекты асфальтобетонного покрытия.
    На время ремонта на этом участке введут реверсивное движение.

     

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