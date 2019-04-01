Почти 1,5 тысячи человек и 400 единиц техники будут обеспечивать безопасность во время весеннего пожароопасного периода в Курской области

В Курской области обеспечивать безопасность во время весеннего пожароопасного периода будут 1,3 тысячи человек и почти 400 единиц техники. Вопросы безопасности обсудили на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Черемисиновском районе.

Во время смотра сил и средств оперативных и коммунальных служб заместитель губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов подчеркнул, что необходимо усилить работу в весенний пожароопасный период, в особенности по ликвидации весенних палов.

Количество выездов для ликвидации палов сухой травы растёт с каждым днём. В этой связи главам районов и муниципальных образований поручено убрать сухостой и ликвидировать несанкционированные свалки. Комитет лесного хозяйства в круглосуточном режиме ведёт контроль за оперативной обстановкой.

Несмотря на то, что за последние 5 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного крупного природного пожара, лесопожарные формирования находятся в постоянной боевой готовности. Проводится профилактическая работа с населением.

В области продолжается обновление подвижного состава, реконструкция и строительство новых пожарных частей. Так, недавно завершён капитальный ремонт пожарного депо части №46 Черемисиновского района. А с января в районе работает новая техника. Также на базе новых цифровых технологий создана система связи «Радиокупол плюс», которая работает бесперебойно даже на максимально удалённых расстояниях.

В конце совещания Михаил Горбунов отметил работу Тимского, Горшеченского и Золотухинского района по организации безопасности в пожароопасный период и посоветовал брать с них пример.