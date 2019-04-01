Курских работодателей оштрафовали на 3 миллиона за задержку зарплат

В Курской области за несвоевременную выплату заработной платы работодатели оштрафованы на общую сумму более 3 млн рублей. Виновные юридические и должностные лица привлечены к ответственности по итогам проверок проведённых региональной Госинспекцией труда. С начала года в ведомство поступило 457 обращений курян по вопросам оплаты труда.

Речь об этом шла на заседании областной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Его провела председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Елена Кулагина.

Также обсудили меры по погашению задолженности по зарплате в местных организациях. В этом году Госинспекция труда провела 314 проверок хозяйствующих субъектов всех форм собственности по исполнению трудового законодательства, в ходе которых выявлено более 200 нарушений.

Общая сумма произведённых по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы в 2019 году составила 27,1 млн руб.