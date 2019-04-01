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    Курских работодателей оштрафовали на 3 миллиона за задержку зарплат

    Вчера, 18:16
    Курских работодателей оштрафовали на 3 миллиона за задержку зарплат
    В Курской области за несвоевременную выплату заработной платы работодатели оштрафованы на общую сумму более 3 млн рублей. Виновные юридические и должностные лица привлечены к ответственности по итогам проверок проведённых региональной Госинспекцией труда. С начала года в ведомство поступило 457 обращений курян по вопросам оплаты труда.
    Речь об этом шла на заседании областной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Его провела председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Елена Кулагина.
    Также обсудили меры по погашению задолженности по зарплате в местных организациях. В этом году Госинспекция труда провела 314 проверок хозяйствующих субъектов всех форм собственности по исполнению трудового законодательства, в ходе которых выявлено более 200 нарушений.
    Общая сумма произведённых по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы в 2019 году составила 27,1 млн руб.

     

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