Неработающие пенсионеры, получающие социальные доплаты, получат перерасчёт

1 апреля 2019 года был принят федеральный закон, изменивший механизм исчисления размера выплат получателям пенсий, которым производятся социальные доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

Принятые поправки в закон предполагают, что общие доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, социальные выплаты и другие меры социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемые в регионе, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера для установления федеральной социальной доплаты (при наличии права на неё), а затем повышаются на суммы проведённых индексаций пенсии и ежемесячной денежной выплаты (при её наличии у получателя).

В связи с тем, что по действующему законодательству индексации подлежат пенсии и ежемесячные денежные выплаты (включая набор социальных услуг), увеличение размера данных выплат в результате их индексации производится сверх прожиточного минимума пенсионера.





Например, неработающий пенсионер, проживающий на территории Курской области, в 2018 году получал страховую пенсию в размере 7500 рублей. Других мер социальной поддержки не имеет. Поскольку сумма пенсии была ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного на территории области для получения федеральной социальной доплаты - 8600 рублей, ему производилась федеральная социальная доплата в размере 1100 рублей (7500+1100=8600 рублей).





С 1 января 2019 года гражданину проиндексировали страховую пенсию на 7,05%, соответственно пенсия увеличилась на 528 руб.75 коп. и составила 8028,75 рублей.





В соответствии с внесенными в законодательство изменениями увеличение размера пенсии в результате индексации (528 руб.75 коп.) будет произведено сверх размера прожиточного минимума пенсионера, установленного на территории области для получения федеральной социальной доплаты, и общий доход пенсионера составит: 9128,75 рублей = 8600 руб. +528,75 руб., при этом расчёт выплаты федеральной социальной доплаты в 2019 году ему будет производиться исходя из размера пенсии на декабрь 2018 года, т.е. без учёта индексации.





Другой пример: неработающий пенсионер, проживающий на территории Курской области, в 2018 году получал страховую пенсию по инвалидности в размере 5000 руб., ежемесячную денежную выплату в размере 2073,51 руб. и региональные меры социальной поддержки в сумме 500 руб. Поскольку сумма пенсии, ежемесячной денежной выплаты и мер социальной поддержки была ниже 8600 рублей (7 573,51 руб.), ему производилась федеральная социальная доплата в размере 1026,49 руб.(5000+2073,51+500+1026,49=8600).

С 1 января 2019 года гражданину проиндексировали страховую пенсию на 7,05%,соответственно пенсия увеличилась на 352 руб. 50 коп. и составила 5352,50 рублей.

В соответствии с внесенными в законодательство изменениями увеличение размера пенсии в результате индексации (352 руб. 50 коп.) будет произведено сверх прожиточного минимума пенсионера, установленного на территории области для получения федеральной социальной доплаты, и общий доход пенсионера в январе 2019 года составит: 8952,50 рублей =8600 руб. + 352,50 руб.

С 1 февраля 2019 года гражданину проиндексировали ежемесячную денежную выплату на 4,3%, соответственно ежемесячная денежная выплата увеличилась на 89 руб. 16 коп. и составила 2162,67 рублей.

Таким образом, в феврале 2019 года общий доход пенсионера составит: 9041,66 руб. = 8952,50 руб. + 89,16 руб., т.е. превысит прожиточный минимум пенсионера в регионе на сумму индексаций пенсии и ежемесячной денежной выплаты, при этом ему будет продолжена выплата федеральной социальной доплаты.





Новые положения закона распространяют своё действие на период начиная с 1 января 2019 года и, таким образом, охватывают индексации выплат пенсионерам, проведенные начиная с указанной даты. Напомним, с 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, с 1 февраля на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению с 1 апреля увеличены на 2%.





Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индексаций будут пересмотрены, установлены в новых размерах и, начиная с мая этого года, выплачены:





- для получателей страховых пенсий с единовременной доплатой за 4 месяца с января по апрель включительно;





- с доплатой за 1 месяц для получателей государственных пенсий, индексация пенсий которым произведена с апреля этого года;





- для получателей единовременной выплаты с доплатой за 3 месяца (с даты индексации ЕДВ – 1 февраля 2019г.).





У каждого получателя размер доплаты будет индивидуальным.





Увеличение доплат пройдёт беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в учреждения Пенсионного фонда Курской области, чтобы подать какие-либо заявления. Прибавку получат 43,1 тыс. пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии, что составляет 10% от общего количества пенсионеров, которых обслуживает Отделение ПФР по Курской области.





В курском отделении ПФР напоминают, что все получатели пенсий и единовременных выплат, зарегистрированные в Личном кабинете пенсионера (на интернет-странице Отделения ПФР по Курской области в разделе «Информация для жителей региона») и имеющие соответствующий пароль, смогут видеть изменения начисленного размера своей пенсии, единовременных выплат и социальных доплат в соответствии с внесёнными в законодательство поправками.