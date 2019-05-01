Пьющего за рулём спиртное курянина поймал росгвардеец

Сотрудник отдела вневедомственной охраны в свободное от службы время задержал 57-летнего курянина, который за рулём автомобиля распивал спиртное. Росгвардеец вечером возвращался на личном автомобиле со службы. На одной из улиц Сеймского округа Курска он обратил внимание на водителя, который за рулём авто распивал спиртное. Сотрудник Росгвардии принял решение поехать за нарушителем, попутно сообщив в правоохранительные органы информацию об автомобиле. Проехав несколько перекрестков, мужчина остановился около одного из домов. Увидев приближающегося к нему в форме сотрудника Росгвардии, курянин попытался сбежать, но страж порядка задержал любителя горячительного и передал прибывшим на место сотрудникам ДПС.

Мужчина от медицинского освидетельствования отказался, в результате - в отношении него составили протокол. Теперь ему грозит 30 тысяч рублей штрафа. За руль он тоже больше не сядет, как минимум года полтора.