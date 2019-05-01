поиск по сайту
 

    Пьющего за рулём спиртное курянина поймал росгвардеец

    Вчера, 14:50
    Пьющего за рулём спиртное курянина поймал росгвардеец
    Сотрудник отдела вневедомственной охраны в свободное от службы время задержал 57-летнего курянина, который за рулём автомобиля распивал спиртное. Росгвардеец вечером возвращался на личном автомобиле со службы. На одной из улиц Сеймского округа Курска он обратил внимание на водителя, который за рулём авто распивал спиртное. Сотрудник Росгвардии принял решение поехать за нарушителем, попутно сообщив в правоохранительные органы информацию об автомобиле. Проехав несколько перекрестков, мужчина остановился около одного из домов. Увидев приближающегося к нему в форме сотрудника Росгвардии, курянин попытался сбежать, но страж порядка задержал любителя горячительного и передал прибывшим на место сотрудникам ДПС.
    Мужчина от медицинского освидетельствования отказался, в результате - в отношении него составили протокол. Теперь ему грозит 30 тысяч рублей  штрафа. За руль он тоже больше не сядет, как минимум года полтора. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама