Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Курской области

Служба спасения распространила предупреждение об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 часа 8 мая до 21 часа 9 мая будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные, местами небольшие дожди, днём умеренные, в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы, днём в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 5-10, при грозе местами порывы 13-18 м/с. Но будет тепло - ночью 10-15º, днём 18-23º, при прояснениях до 26º.

Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности и напоминают, что в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».