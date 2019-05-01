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    Курские зоозащитники «открестились» от участия в строительстве пункта передержки

    Сегодня, 15:46
    Курские зоозащитники «открестились» от участия в строительстве пункта передержки
    На днях Роман Старовойт посетил строящийся в Октябрьском районе пункт передержки для бездомных животных. Его оборудуют на базе бывших помещений свинотоварной фермы ООО ГК «Продимекс» в д.Лобазовка. Сейчас там ведется ремонт. На месте есть крытое помещение, возводятся и уличные вольеры. Максимально можно разместить до 300 собак одновременно. Стоимость проекта - 4 млн рублей, в т.ч. средства, полученные в рамках добровольных пожертвований. Как сообщает телеканал "ТАКТ", представители подрядных организаций сообщили Роману Старовойту об отсутствии поддержки со стороны зоозащитной организации. Ранее она же и инициировала строительство пункта передержки. А по словам местных жителей, интересовались ходом работ лишь однажды, когда привезли к недострою беременную собаку. Кстати, возведение первых уличных вольеров планируют закончить через неделю, к тому времени появится возможность размещения собак.

     

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