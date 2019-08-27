  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске продолжается отлов безнадзорных животных

Работы осуществляет ООО «Добрый город», с которым заключен муниципальный контракт на отлов и содержание бродячих собак на территории областного центра.

Читайте также

С начала исполнения контракта работники «Доброго города» отловили уже более 350 животных, часть из них после вакцинации и стерилизации выпустили, остальные находятся в пункте передержки по адресу: г. Курск, пр-д Льговский поворот, 5-е, откуда можно забрать питомца себе домой.
Подрядчик, в первую очередь,  отрабатывает заявки, в которых указан номер телефона для обратной связи, чтобы можно было уточнить местонахождение стаи. В приоритете – большие своры, агрессивные и беременные животные. Оставить заявку на отлов бездомных животных можно по телефону 8-920-264-18-05. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 18.00.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Любимый летний десерт может быть опасен для здоровья

Спортивная трасса Крутой лог принимает автогонщиков

Состоялось очередное заседание Курского городского Собрания

Управлять городом будут шесть основных блоков

Участковые избиркомы Курской области начнут прием заявлений

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске