В Курске продолжается отлов безнадзорных животных

Работы осуществляет ООО «Добрый город», с которым заключен муниципальный контракт на отлов и содержание бродячих собак на территории областного центра.

С начала исполнения контракта работники «Доброго города» отловили уже более 350 животных, часть из них после вакцинации и стерилизации выпустили, остальные находятся в пункте передержки по адресу: г. Курск, пр-д Льговский поворот, 5-е, откуда можно забрать питомца себе домой.Подрядчик, в первую очередь, отрабатывает заявки, в которых указан номер телефона для обратной связи, чтобы можно было уточнить местонахождение стаи. В приоритете – большие своры, агрессивные и беременные животные. Оставить заявку на отлов бездомных животных можно по телефону 8-920-264-18-05. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 18.00.