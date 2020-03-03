Курская пенсионерка-самогонщица попала под "уголовку" за взятку участковому
Она предложила полицейскому 14 000 рублей
24 февраля к ней пожаловал местный участковый, чтобы составить административный протокол за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. физическим лицам», Пенсионерка не растерялась и лично передала полицейскому 14 000 рублей - в качестве взятки за не привлечение к административной ответственности. Однако правоохранитель от взятки отказался и сообщил об этом в дежурную часть.
Теперь делом занимаются следователи. Расследование продолжается.