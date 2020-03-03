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Курская пенсионерка-самогонщица попала под "уголовку" за взятку участковому

Она предложила полицейскому 14 000 рублей
Курская пенсионерка-самогонщица попала под "уголовку" за взятку участковому

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74-летняя жительница одной из деревень Медвенского района попала под уголовное дело, пытаясь избежать административного. 

24 февраля к ней пожаловал местный участковый, чтобы составить административный протокол за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. физическим лицам», Пенсионерка не растерялась и лично передала полицейскому 14 000 рублей - в качестве взятки за не привлечение к административной ответственности. Однако правоохранитель от взятки отказался и сообщил об этом в дежурную часть.

Теперь делом занимаются следователи. Расследование продолжается.

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