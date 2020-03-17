Под медицинским наблюдением остаются 107 курян

Из больницы выписаны два курянина, которые были на карантине по коронавирусу, сообщили в региональном комитете здравоохранения.Отмечается, что у этих двух человек был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области в поезде. Куряне провели две недели на обсервации в инфекционной больнице имени Семашко. У них трижды брали анализ на коронавирусную инфекцию, все пробы показали отрицательный результат.На домашнем карантине после приезда из неблагополучных по коронавирусу стран, по данным на 17 марта, находятся 70 человек.Всего с нарастающим итогом количество под медицинским наблюдением находятся 107 курян. Для 37 человек карантин уже завершился. Случаев заражения китайским вирусом в регионе не зарегистрировано.Несмотря на то, что коронавирусом никто из курян пока не заболел, жителей просят меньше находиться в общественных местах, торговых центрах, чаще мыть руки и протирать телефоны дезинфицирующими средствами.