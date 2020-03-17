Из больницы выписаны два курянина, которые были на карантине по коронавирусу
Под медицинским наблюдением остаются 107 курян
Отмечается, что у этих двух человек был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области в поезде. Куряне провели две недели на обсервации в инфекционной больнице имени Семашко. У них трижды брали анализ на коронавирусную инфекцию, все пробы показали отрицательный результат.
На домашнем карантине после приезда из неблагополучных по коронавирусу стран, по данным на 17 марта, находятся 70 человек.
Всего с нарастающим итогом количество под медицинским наблюдением находятся 107 курян. Для 37 человек карантин уже завершился. Случаев заражения китайским вирусом в регионе не зарегистрировано.
Несмотря на то, что коронавирусом никто из курян пока не заболел, жителей просят меньше находиться в общественных местах, торговых центрах, чаще мыть руки и протирать телефоны дезинфицирующими средствами.