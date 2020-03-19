Владимир Слатинов: "По сути дела, Конституция уже принята"

Курский политолог рассказал, что означают поправки и что означает само голосование

Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституции - оно должно состояться 22 апреля. При этом поправок предложено много, в том числе и обнуление президентских сроков. Что всё это означает, и, главное, что означает само голосование. Большинство россиян уверены в том, что Конституция меняется для сохранения у власти президента.Мы поговорили на эту тему с политологом Владимиром Слатиновым.Владимир Слатинов: "Многие эксперты полагают то, что конституционный процесс своей основной целью имел обнулением президенских сроков. Все остальные поправки, которые внесены, были, скажем так, неким обрамлением в реализации главной цели.Всенародное голосование, согласно самой Конституции, не имеет юридической силы, и по сути дела, Конституция уже принята. Она принята после того, как за неё проголосовали Дума, Совет Федерации и все региональные парламенты.Мы, после принятия поправок, имеем очень серьёзный рост полномочий президента. Президент теперь получает право общего руководства правительства. Президент имеет возможность теперь отправлять в отставку премьер-министра, не отправляя в оставку всё правительство. Теперь президент может поставить вопрос об удалении в отставку судий высших судов. У него усиливается право вето, имеет право любого назначенного им же, по представлению Думы, министра или вице-премьера отправить в отставку.Вот эти поправки я бы всё-таки рассматривал с трёх ключевых позиций. Во-первых, в Конституцию внесены определённые идеологические позиции. Это касается исторической памяти, это касается понятия о государствообразующем народе, это касается защиты традиционных ценностей. И эти положения носят скорее идеологический характер. Характер такой, я бы сказал, консервативно-охранительный.Во-вторых, серьёзно усиленные полномочия президента. И третья позиция это обнуление сроков презиента.Мы, таким образом, получаем сверхпрезидентскую власть с некоторым увеличением полномочий парламента, социальными гарантиями, которые сегодня и так существуют законодательно, но несколько повышаются в своём статусе. И фактическое право действующего президента избираться ещё два раза".