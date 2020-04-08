Губернатор предупреждает: всё серьёзно и просит курян перестать разжигать открытый огонь

В Курской области установлен третий класс пожарной опасности. Губернатор предупреждает: всё серьёзно и просит курян перестать разжигать открытый огонь.





«Этим вы угрожаете не только своей жизни, но жизням своих земляков. Кроме того, от мало мальски серьёзного пожара пострадают не только люди, но и их имущество. Уважайте тех, кто живёт рядом с вами, труд пожарных, свою жизнь, в конце концов. Отнеситесь к ситуации серьёзно!», - обратился глава региона к землякам на своих страницах в соцсетях.





Ещё с 27 марта в регионе установлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь в любых целях, сжигать мусор, сухую траву, бытовые отходы. Нарушителей наказывают рублём — от нескольких тысяч до нескольких сот тысяч рублей. Также ограничен въезд транспорта и пребывание людей в лесах.





Однако с конца марта сухая трава и мусор загорались больше 900 раз. Пожарным удалось не допустить возгорания жилых построек и леса. Они ежедневно выезжают на тушение травы по сотне, а то и больше, раз.





Буквально накануне в Сеймском округе огнеборцы больше часа тушили пожар на территории одного из предприятий. Открытым пламенем горели резиновые покрышки, бревна и бесхозная техника. Работу осложняло большое количество мусора. Но спасателям удалось предотвратить переброс огня на производственное помещение.





Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, иными словами, огонь перебросился от пала травы.