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Лента новостей / В регионе

В Курской области установлен третий класс пожарной опасности

Губернатор предупреждает: всё серьёзно и просит курян перестать разжигать открытый огонь

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В Курской области установлен третий класс пожарной опасности. Губернатор предупреждает: всё серьёзно и просит курян перестать разжигать открытый огонь. 

«Этим вы угрожаете не только своей жизни, но жизням своих земляков. Кроме того, от мало мальски серьёзного пожара пострадают не только люди, но и их имущество. Уважайте тех, кто живёт рядом с вами, труд пожарных, свою жизнь, в конце концов. Отнеситесь к ситуации серьёзно!», - обратился глава региона к землякам на своих страницах в соцсетях. 

Ещё с 27 марта в регионе установлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь в любых целях, сжигать мусор, сухую траву, бытовые отходы. Нарушителей наказывают рублём — от нескольких тысяч до нескольких сот тысяч рублей. Также ограничен въезд транспорта и пребывание людей в лесах. 

Однако с конца марта сухая трава и мусор загорались больше 900 раз. Пожарным удалось не допустить возгорания жилых построек и леса. Они ежедневно  выезжают на тушение травы по сотне, а то и больше, раз.

Буквально накануне в Сеймском округе огнеборцы больше часа тушили пожар на территории одного из предприятий. Открытым пламенем горели резиновые покрышки, бревна и бесхозная техника. Работу осложняло большое количество мусора. Но спасателям удалось предотвратить переброс огня на производственное помещение. 

Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, иными словами, огонь перебросился от пала травы.
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