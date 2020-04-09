Курские школьники продолжают учиться дистанционно

А педагоги спешно адаптируют учебные планы и подстраиваются под ситуацию, лавируя между техническими сложностями и новыми возможностями

Четвёртая четверть в курских школах уже началась, но в школьных коридорах по-прежнему тихо и безлюдно. Дети сидят по домам и учатся дистанционно. А педагоги спешно адаптируют учебные планы и подстраиваются под ситуацию, лавируя между техническими сложностями и новыми возможностями, которые открывает обучение онлайн, сообщает телеканал «ТАКТ».





Анастасия Ильинова, учитель истории:

Основные трудности, с которыми мы сталкиваемся в данный период работы, это конечно, технические сложности, потому что довольно много платформ, которые нам предлагают для работы, не выдерживают той нагрузки, которая предлагается и которая используется при выполнении данных заданий. И, к сожалению, не все дети имеют возможность использования хорошей техники, которая бы помогала им получить качественные знания и в полной мере использовать возможности дистанционного обучения, у некоторых детей в принципе отсутствуют компьютеры и всю работу им приходится выполнять через мобильные телефоны. Конечно, это вызывает значительные сложности как у педагогов, который готов дать больше возможностей, больше интересных моментов в данной форме работы, так и у ребенка, который не может этими возможностями воспользоваться. На мой взгляд, при работе с дистанционным образованием самую главную роль будет играть самоконтроль ребенка и самоконтроль родителей. То есть дети, которые ответственно подходят к выполнению заданий, которые с интересом и энтузиазмом подходят к работе, получат те знания, которые необходимы для школьной программы, и у них будет возможность эти знания увеличить.





Учителям приходится в ручном режиме подбирать формы взаимодействия с классом. Оказавшись под угрозой срыва уроков, они спешно задействуют социальные сети и мессенджеры.





Александр Чекаданов, учитель информатики:

В дистанционном режиме работается достаточно сложно и связано это непосредственно с организацией. Но сейчас работа налаживается, первая неделя тестовая, запускаем режим работы, налаживаем его. Создаем группы «ВКонтакте» каждого класса, в каждом классе создаем беседы по отдельному предмету, для того, чтобы учитель-предметник мог непосредственно только по своему предмету общаться с детьми, выдавать задания, осуществлять контроль. В принципе контроль осуществляем способом банальной проверки фотографии тетрадей, в которых дети выполняют задания. Многие у нас уже тестируют видеотрансляции через ВК, успешно получается, пробуем через Ю-тюб делать трансляции, через «Зум» или через «Дискорд», последний удобен, если голосовой чат используется сразу же в режиме реального времени.





Пришлось адаптировать и учебные планы, передвигая более сложные темы «на потом». Но учителя не теряют оптимизма и надеются, что скоро смогут вернуться к привычной работе.





Руслан Сеидов, заместитель директора по воспитательной работе:

- Программу мы чуть-чуть уплотнили для того, чтобы детям стало более понятно именно с применением дистанционных технологий и подобрали такой материал, чтобы легче им было усваивать. Я надеюсь, что мы скоро выйдем и догоним все. За наших детей можно быть спокойным, я думаю, что у них все получится. А про учителей. Для них это тоже все новое, все интересное, и все будет хорошо.





С меньшим оптимизмом смотрят на ситуацию родители, ведь теперь ответственность за усвоение детьми новых знаний и выполнение заданий учебной программы ложится на их плечи.





Галина Головко, мама семиклассника:

Домашнюю работу мы смотрим в электронном журнале. Задания все они делают дома, но мы никуда их не отправляем, их будут проверять учителя, когда они выйдут уже после карантина учиться очно. Дети в этом плане очень много потеряют в знаниях. Потому что дистанционное обучение – это немножко не то, что хотелось бы. И я как родитель не могу все проверить знания ребенка так, как это может проверить учитель.





Елена Картамышева, мама восьмиклассницы:

- В данный конкретный момент все совсем не понятно и насколько я знаю, родители не в восторге и дети тоже. Наши учителя озвучили такую ситуацию, что если ребенку что-то не понятно, он пишет в личное сообщение либо в электронку, и учитель как может, объясняет, ну или пытается объяснить то, что ребенок не понял. Мне не так тяжело, но, наверное, дети, которые младше, родителям придется сложнее однозначно.





Не в восторге от новой системы обучения и сами школьники.

Они сетуют, что заданий приходится выполнять больше, а времени на их выполнение не хватает.





Екатерина, ученица 8 класса:

- Лично у нас в школе уроки идут по 30 минут и это не очень удобно в том плане, что времени не много для того, чтобы понять или просмотреть то или иное видео, которое нам скидывают. Некоторые платформы сейчас не работают, на которых мы должны были заниматься, так как много детей, которые так же заходят на нее, и она просто не загружается. Работаем мы ВКонтакте, тоже не очень удобно так как многие учителя набирают сообщениями, скидывают видео, а видео мы должны смотреть и соответственно мы просто этого не успеваем делать. Это удобнее, когда ты слышишь все-таки голос учителя. А не смотришь видео. Ты не

запоминаешь информацию, которая заложена в данных видео потому, что ты не особо сконцентрирован на учебе, ты же дома находишься, привык, что ты вечно дома отдыхаешь.





Дмитрий, ученик 4 класса:

Конечно, да, лучше в школу. Там ты одноклассников видишь, и задания там меньше дают, чем на дистанционное. Там, да, и учителей видишь, и одноклассников, а дома сидишь, только родителей видишь и решаешь задания. Если новая тема, то да, приходится самому все учить, понимать.





Впрочем, есть и другие примеры онлайн-обучения. Уже несколько лет в Курске работает центр дистанционного образования, где весь учебный процесс строится на использовании компьютерной техники и интернет-коммуникации. Работа с каждым учеником идет индивидуально.





Анастасия Стороженко, преподаватель центра дистанционного образования:

- Каким образом происходит обучение? Я делаю какие-то заметки для себя, конспекты составляю урока, планы, скидываю материалы своему ученику, и вот начинается урок по расписанию, мы здороваемся, повторяем какие-то моменты из домашнего задания, если что-то не понятно, выясняем, а потом проходим новую тему. Я прошу открыть учебник на нужной картинке, нужной странице, часть материала где-то задиктовываю, то, что нужно под запись, формулы обязательно записываем, потом решаем задачи. Задачи обычно как: есть условия, что дано, что нужно найти. Прочитали, а потом одновременно пишем. Я у него спрашиваю, что дано, мне ученик говорит, я пишу одновременно с ним. А потом , чтобы проверить, правильно ли он записал, выяснить какие-то моменты, показываю и говорю: «У тебя так?» « Да, точно так же». Или прошу наоборот его показать. То есть у нас обычная программа, обычные дети, такое же количество часов как в обычной школе, тот же самый материал, те же учебники. Но занимаемся индивидуально с каждым учеником.