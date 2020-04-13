Как показывает статистика, в регионе COVID-19 сильнее всего бьёт по слабому полу

В Курской области умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. В воскресенье в областной инфекционной больнице имени Семашко умерла ещё одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии.

Точную причину смерти пациенток установят специалисты, поэтому в федеральную сводку по количеству умерших от COVID-2019 данные о них не включены, пояснили в местном оперштабе.





С учётом выявленных за последние сутки 15 случаев заражения, в Курской области уже 58 человек с подтверждённым диагнозом, из них 31 женщина и 27 мужчин.





Большая часть заболевших граждан в возрасте от 50 до 75 лет, на втором месте по количеству случаев заражения возрастная группа от 20 до 36 лет, на третьем — от 37 до 49 лет. Меньше всего заболевших зарегистрировано среди детей, их возраст колеблется от 8 месяцев до 13 лет.

Случаи заражения зафиксированы в городах Курске, Железногорске, в районах региона – Поныровском, Черемисиновском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском и Обоянском.