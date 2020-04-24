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Лента новостей / В регионе

Свободными от коронавируса остаются пять районов Курской области

Среди новых заболевших значительно больше женщин

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Из 37 новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки, по информации регионального управления Роспотребнадзора, снова больше женщин, причём значительно - 31 пациентка. Что касается возраста заболевших, большинство, 22 человека снова от 30 до 60 лет. Далее идут пожилые пациенты старше 60 лет - 11 человек, трое молодых пациентов 18-29 лет и один ребёнок до 10 лет. 

Лидером по числу заражений остаётся Курск - плюс 23 за сутки, всего 213. Растёт количество заболевших и в районах. Так, в Поныровском уже 26 случаев, что на пять больше, чем накануне. В Курском районе прибавилось двое заболевших - всего там их 22. Эти районы также в числе антилидеров по заражениям COVID-19 в нашем регионе. 

Отдельно ведётся федеральная статистика по Курчатовскому району. Там подтверждены четыре случая заражения. 

По-прежнему пять районов - Большесолдатский, Дмитриевский, Пристенский, Фатежский и Хомутовский - коронавирус пока обходит стороной.
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