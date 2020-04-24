Свободными от коронавируса остаются пять районов Курской области

Среди новых заболевших значительно больше женщин

Из 37 новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки, по информации регионального управления Роспотребнадзора, снова больше женщин, причём значительно - 31 пациентка. Что касается возраста заболевших, большинство, 22 человека снова от 30 до 60 лет. Далее идут пожилые пациенты старше 60 лет - 11 человек, трое молодых пациентов 18-29 лет и один ребёнок до 10 лет.





Лидером по числу заражений остаётся Курск - плюс 23 за сутки, всего 213. Растёт количество заболевших и в районах. Так, в Поныровском уже 26 случаев, что на пять больше, чем накануне. В Курском районе прибавилось двое заболевших - всего там их 22. Эти районы также в числе антилидеров по заражениям COVID-19 в нашем регионе.





Отдельно ведётся федеральная статистика по Курчатовскому району. Там подтверждены четыре случая заражения.





По-прежнему пять районов - Большесолдатский, Дмитриевский, Пристенский, Фатежский и Хомутовский - коронавирус пока обходит стороной.