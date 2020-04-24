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Курские пары массово переносят дату регистрации брака.

По сообщению комитета ЗАГС Курской области больше половины пар, подавших заявления  на заключение брака в апреле решили перенести это событие на более поздний срок.

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В связи с распостранением коронавирусной инфекции и режимом самоизоляции большая часть пар, намеревавшихся зарегистрировать брак в апреле, решили перенести это событие на конец лета – начало осени. 
Всего на апрель было подано 370 заявлений, в первую субботу после Пасхи – 25 апреля зарегистрировать брак пожелало 300 пар, большинство заявлений перенесены, но около 80 пар свои намерения не изменили. Несмотря на то, что церемония пройдет без гостей, а работники ЗАГС и сами вступающие в брак будут находиться в масках и перчатках, пожелания этих пар провести регистрацию именно в апреле осталось неизменным. Возможно это обусловлено тем, что Минюст России распорядился временно не принимать заявления о заключении или расторжении брака до 1 июня 2020 года.
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