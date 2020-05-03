Общее число заболевших приблизилось к тысяче

В Курской области подтверждены ещё две смерти от коронавируса. Таким образом по данным регионального управления Роспотребнадзора с подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе скончались 6 человек. За последние сутки летальных исходов, связанных с коронавирусом, нет.





При этом зафиксировано 69 новых случаев заражения, общее число заболевших приблизилось к тысяче - 997. Из них под медицинским наблюдением 857 пациентов: 123 – в инфекционной больнице имени Семашко, 28 – в городском клиническом роддоме, 22 – в 6-й горбольнице. Ещё 684 пациента – без признаков заболевания находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выздоровели 134 пациента, то есть 8 за последние сутки.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются более тысячи курян, приехавших из-за рубежа и контактировавших с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят карантин с 2,5 тысяч человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 288 человек.