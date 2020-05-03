  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области подтверждены ещё две смерти от коронавируса

Общее число заболевших приблизилось к тысяче

Читайте также

В Курской области подтверждены ещё две смерти от коронавируса. Таким образом по данным регионального управления Роспотребнадзора с подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе скончались 6 человек. За последние сутки летальных исходов, связанных с коронавирусом, нет.

При этом зафиксировано 69 новых случаев заражения, общее число заболевших приблизилось к тысяче - 997. Из них под медицинским наблюдением 857 пациентов: 123 – в инфекционной больнице имени Семашко, 28 – в городском клиническом роддоме, 22 – в 6-й горбольнице. Ещё 684 пациента – без признаков заболевания находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выздоровели 134 пациента, то есть 8 за последние сутки.

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются более тысячи курян, приехавших из-за рубежа и контактировавших с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят карантин с 2,5 тысяч человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 288 человек.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Глава Роспотребнадзора: полностью остановить коронавирусную инфекцию невозможно

В Белгороде суд оштрафовал мужчину за комментарий про Путина и Конституцию

Количество заболевших в Курской области приближается к 1000

В Курских садоводческих товариществах МЧС проводит противопожарные рейды

Режим самоизоляции может быть усилен после 12 мая

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске