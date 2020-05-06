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В Курской области выявлено ещё 67 случаев коронавируса

Всего на данный момент COVID-19 заразились уже 1129 курян 

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На минувших выходных число заразившихся коронавирусом курян превысило тысячу. За последние сутки подтверждено ещё 67 случаев заболевания, таким образом, всего с начала пандемии их уже 1129, сообщает курский оперштаб. Из них под медицинским наблюдением 944 пациента: 124 – в инфекционной больнице имени Семашко, 35 – в городском роддоме, 37 – в 6-й горбольнице. У значительной части заразившихся курян - 748 человек - болезнь протекает бессимптомно, они находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Выздоровели ещё три человека, всего выписано 179 пациентов. Новых смертей нет, на данный момент подтверждены 6 летальных исходов. 

Кроме того, на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются  1002 человека. Снят карантин с 2600 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 272 человека.
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