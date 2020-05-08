Курянам разрешили занимать спортом на улице

В регионе начинают снимать коронавирусные ограничения

В Курской области начинают снимать введённые из-за коронавируса ограничения. Делают это, по рекомендации Роспотребнадзора, постепенно, при этом большая часть ограничений в нашем регионе сохранится в связи с пока еще неблагополучной эпидемиологической обстановкой.





Уже после праздников, с 12 мая курянам будет можно заниматься спортом на улице. Но в строго отведённые часы: утром с 5 до 9 и вечером с 19 до 21 и при условии участия в занятиях не более двух человек и без использования спортивного инвентаря общественного пользования, спортивных площадок. Это касается и посещения Боевой дачи для занятий спортом.





При этом в региональной администрации отмечают, что действие режима самоизоляции не прекращается, всё требования для выхода из дома на работу или поездки на дачу продолжат действовать. Речь идёт о маршрутных листах и документах на садовый участок.





Фитнес-центры, ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры и другие досуговые учреждения, а также кафе и рестораны, стоматологические клиники (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также магазины не реализующие продовольственные товары и товары первой необходимости останутся закрытыми до конца месяца.





Все остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая смогут возобновить свою деятельность. Но работать они должны с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.