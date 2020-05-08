  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам разрешили занимать спортом на улице

В регионе начинают снимать коронавирусные ограничения

Читайте также

В Курской области начинают снимать введённые из-за коронавируса ограничения. Делают это, по рекомендации Роспотребнадзора, постепенно, при этом большая часть ограничений в нашем регионе сохранится в связи с пока еще неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Уже после праздников, с 12 мая курянам будет можно заниматься спортом на улице. Но в строго отведённые часы: утром с 5 до 9 и вечером с 19 до 21 и при условии участия в занятиях не более двух человек и без использования спортивного инвентаря общественного пользования, спортивных площадок. Это касается и посещения Боевой дачи для занятий спортом.

При этом в региональной администрации отмечают, что действие режима самоизоляции не прекращается, всё требования для выхода из дома на работу или поездки на дачу продолжат действовать. Речь идёт о маршрутных листах и документах на садовый участок. 

Фитнес-центры, ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры и другие досуговые учреждения,  а также кафе и рестораны, стоматологические клиники (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также магазины не реализующие продовольственные товары и товары первой необходимости останутся закрытыми до конца месяца.

Все остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая смогут возобновить свою деятельность. Но работать они должны с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске спешно наводят порядок на офицерском кладбище

В Курске пока не будут отключать горячую воду

Министр здравоохранения России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Три административных дела заведены на главного дорожника Курской области

Курянка лишилась 180 тысяч рублей, пытаясь обезопасить свои сбережения

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске