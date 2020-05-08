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Ещё 71 случай коронавируса подтверждён в Курской области за день

Всего на сегодня зафиксировано 1339 заразившихся. 

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Ещё 71 случай коронавируса подтверждён в Курской области за день. Всего на сегодня, по данным оперштаба, зафиксировано 1339 заразившихся. 

Из них под медицинским наблюдением 1052 пациента: 107 – в инфекционной больнице имени Семашко, 41 – в городском роддоме, 41 – в 6-й горбольнице. У 863 курян болезнь протекает бессимптомно, они на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Выздоровели за прошедший день ещё 60 пациентам, всего выписан 281 человек. О летальных исходах не сообщается. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остается 1248 человек. Снят карантин с 2736 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 280 человек.
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