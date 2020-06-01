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В Железнодорожном округе Курска на пять дней отключили горячую воду

«Квадра» проводит опрессовку теплосетей

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Сегодня в Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду. Потерпеть неудобства придется жителям, подключенным от котельной 113 квартала - по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьская, Театральная, Интернациональная, Бутко, Западный парк и 2-я Новоселовка.

Как сообщили в «Квадре»,  гидравлические испытания тепловых сетей продлятся до 5 июня. Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.
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