Там установят предупреждающие знаки, на пешеходных переходах нанесут разметку термопластиком

В Курске отремонтируют 22 дороги к детским учреждениям - всего более 28 километров, сообщили в региональном комитете транспорта и автодорог. На этих участках установят предупреждающие знаки, на пешеходных переходах нанесут разметку термопластиком.





Большая часть объектов находятся в Сеймском округе и микрорайоне КЗТЗ. Дорожные работы уже ведутся на улицах: Народная, Краснополянская, Дружбы, Резиновая, Дейнеки, Заводская, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Маковская и Белгородская.





Также отремонтируют дороги в Северо-Западном районе Курска. Это улицы: Кавказская и Пучковка, Бурцевка, Веспремская, Орловская, проезд Сергеева, Полевая, К. Воробьева, 3-я Песковская и Тропинка. Основную часть объектов планируется сдать в эксплуатацию до начала нового учебного года.