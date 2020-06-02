  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске отремонтируют 22 дороги к детским учреждениям

Там установят предупреждающие знаки, на пешеходных переходах нанесут разметку термопластиком

Читайте также

В Курске отремонтируют 22 дороги к детским учреждениям - всего более 28 километров, сообщили в региональном комитете транспорта и автодорог. На этих участках установят предупреждающие знаки, на пешеходных переходах нанесут разметку термопластиком. 

Большая часть объектов находятся в Сеймском округе и микрорайоне КЗТЗ.  Дорожные работы уже ведутся на улицах: Народная, Краснополянская, Дружбы, Резиновая, Дейнеки, Заводская, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Маковская и Белгородская. 

Также отремонтируют дороги в Северо-Западном районе Курска. Это улицы: Кавказская и Пучковка, Бурцевка, Веспремская, Орловская, проезд Сергеева, Полевая, К. Воробьева, 3-я Песковская и Тропинка. Основную часть объектов планируется сдать в эксплуатацию до начала нового учебного года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Росгосцирк» в шестой раз за 8 лет лишился своего директора

Прокурорская проверка подтвердила нарушения, на которые жаловались медики курской областной больницы

На Курскую область снова надвигается непогода

В Курской области обсуждали переход из режима самоизоляции в режим «самосохранения»

Курский онкоцентр возглавил москвич сербского происхождения

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске