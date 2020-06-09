В Курске обещают увеличить количество общественного транспорта через неделю

Пока власти ежедневно мониторят пассажиропоток

Многие куряне жалуются на плохую работу общественного транспорта. Его количество власти сокращали во время режима изоляции, а теперь вновь увеличивают. Но постепенно. Меж тем горожане все еще не довольны: еще бы, те, кто работает до 9-10 вечера с трудом могут добраться до дома. В департаменте транспорта говорят, что ежедневно мониторят ситуацию и к 15 июня увеличат количество общественного транспорта до 90%. Сейчас в Курске в полной мере осуществляются перевозки по 40 маршрутам. Еще на 65 направлениях выпуск подвижного состава составляет 75%.

Особое внимание уделяют анализу пассажиропотока после 22 часов на центральных улицах города: Ленина, Карла Маркса и Перекальского.





Пока же вопросам работы общественного транспорта можно обратиться по телефону круглосуточной горячей линии городской Центральной диспетчерской службы 702-802.