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Лента новостей / В регионе

В Курске обещают увеличить количество общественного транспорта через неделю

Пока власти ежедневно мониторят пассажиропоток

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Многие куряне жалуются на плохую работу общественного транспорта. Его количество власти сокращали во время режима изоляции, а теперь вновь увеличивают. Но постепенно. Меж тем горожане все еще не довольны: еще бы,  те, кто работает до 9-10 вечера с трудом могут добраться до дома. В департаменте транспорта говорят, что ежедневно мониторят ситуацию и к 15 июня увеличат количество общественного транспорта до 90%. Сейчас в Курске в полной мере осуществляются перевозки по 40 маршрутам. Еще на 65 направлениях выпуск подвижного состава составляет 75%. 
Особое внимание уделяют анализу пассажиропотока после 22 часов на центральных улицах города: Ленина, Карла Маркса и Перекальского. 

Пока же вопросам работы общественного транспорта можно обратиться по телефону круглосуточной горячей линии городской Центральной диспетчерской службы 702-802.
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