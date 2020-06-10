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Селянка из Курской области взяла кредит, чтобы помочь приехать в Россию незнакомцу из соцсети

Женщина подарила мошеннику больше полумиллиона

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53-летняя жительница Пристенского района лишилась более полумиллиона после знакомства с мужчиной в социальных сетях. Интернет-знакомый рассказал, что живет в другой стране. По его словам, он является значимым специалистом в серьезной организации, но всегда мечтал побывать в России, где у него, якобы, проживают дальние родственники.

Спустя непродолжительное время общения собеседник сообщил, что действительно собрался приехать в нашу страну и попросил селянку перечислить ему деньги, якобы, для оплаты времени отсутствия на работе. Деньги обещал вернуть сразу по прилету. Женщина, не задумываясь, перечислила новому приятелю 96 тысяч рублей из личных сбережений и с радостью переслала ему чеки подтверждения.

Вскоре мужчина сообщил, что границы закрыты, и уехать на обычном самолете он не сможет, поэтому нужно заказывать чартерный рейс. На это ему требовалось примерно 350 тысяч рублей. Женщина сначала сомневалась, но потом все же отправила деньги незнакомцу. Доя этого ей пришлось взять кредит. В общей сложности под разными предлогами жительница Курской области перечислила на неизвестные счета 540 тысяч рублей.

Примечательно, что за все это время женщина ни разу не сообщила родственникам ни о новом знакомом, ни о кредите.
Только после того, как собеседник вновь попросил деньги, но на этот раз уже больше миллиона рублей, селянка осознала, что могла стать жертвой мошенников и спустя несколько дней обратилась в полицию.

Мошенников пока ищут, проводится проверка. В полиции женщина призналась, что неоднократно слышала о фактах мошенничеств, но при общении с незнакомцем не придала этому значения, поскольку тот клятвенно обещал вернуть все деньги.
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