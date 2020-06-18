В Доме советов обсудили качество закупленных для Курской области мобильных медкомплексов

В декабре прошлого года Курская область получила 16 новых медицинских комплексов

Качество 16 мобильных медицинских комплексов, которые Курская область приобрела в прошлом году, поставлено под сомнение. Такая информация появилась в некоторых СМИ. Глава региона Роман Старовойт потребовал от своего профильного заместителя объяснений. Тот заверил – никаких нареканий к технике нет, передает телеканал « ТАКТ ».





В декабре прошлого года Курская область получила 16 новых медицинских комплексов. Ключи от них на Красной площади были торжественно вручены главным врачам районных больниц. Медики, ознакомившись с техникой, остались довольны.





Елена Воробьева, фельдшер (Железногорский район) «Мы очень благодарны, что нам предоставлена такая машина, оборудованная всем, что нам только необходимо. Если посмотреть, то здесь есть все. Осматривать можем здесь пациента полностью. Можно считать, что это поликлиника на колесах».





По прошествии какого-то времени в некоторых изданиях появилась информация о том, что медицинские комплексы не соответствуют ряду требований. Прилагалась фотография документа, в котором Росздравнадзор не рекомендует эту технику использовать.





На оперативном совещании в Доме Советов губернатор попросил своего профильного заместителя прокомментировать ситуацию.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Прошла информация, что передвижные мобильные комплексы, которые в конце прошлого года мы закупали двумя лотами, которые пришли в декабре, они якобы не соответствуют нормативам и сегодня не работают. Хотя, в моем понимании, задержка с поставкой комплексов в декабре была связана именно с тем, что нами, совместно с минздравом, было выявлено несоответствие технического задания. И мы заново переторговывали этот лот. Для того, чтобы соответствующие комплексы соответствовали всем нормативам».





Андрей Белостоцкий, заместитель губернатор Курской области: «На конкурсе, который был в конце года, было принято решение, что те мобильные комплексы не являются необходимыми для Курской области. Были закуплены те комплексы, которые необходимы. Они сейчас находятся в районах, они полностью в рабочем состоянии и никаких замечаний не было. Ситуация может быть связана с тем, что поставщик, который нам хотел поставить комплексы, которые не соответствуют, подает на нас в суд. Суд мы выиграли. Я думаю, что, скорее всего, с этим все и связано».





Роман Старовойт согласился с тем, что данная ситуация является следствием повторных торгов. Также отметил, что полученная в конце декабря техника полностью соответствует законодательству, а также имеет регистрационные удостоверения.