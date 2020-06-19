Пятерка самых дешевых рамных внедорожников доступных сегодня на российском рынке

рассказал CarsWeek.ru.Помимо быстрорастущего сегмента SUV популярность так же не теряет и рынок рамных внедорожников, так как далеко не всех покупателей устраивают повышенный клиренс и беззубые системы полного привода, которые устанавливаются на паркетниках. Любителей полноценных «проходимцев» в нашей стране становится все больше. Что из рамных внедорожников и в каком бюджете можно приобрести сегодня в России,
УАЗ Патриот – от 895 000 рублей
Самым дешевым из больших рамных внедорожников в России сегодня остается отечественный УАЗ. Только он оснащен раздаточной коробкой с понижающей передачей. Базовая комплектация автомобиля оснащается только МКПП и бензиновым ДВС ZMZ PRO 409051, мощностью до 150 л/с. В продвинутых комплектациях сегодня можно рассчитывать и на АКПП.
Haval H5 – от 1 100 000 рублей
Вторым по стоимости становится «рамник» из поднебесной. Крупный китайский бренд HAVAL позаимствовал платформу у Opel Frontera Sport и Isuzu Axioma. За 1 100 000 покупатель получит автомобиль, имеющий рамную конструкцию, двухлитровый бензиновый турбо мотор и МКПП. Кстати, производится этот автомобиль сейчас в России, в Тульской области.
Mitsubishi Pajero Sport – от 2 310 000 рублей
В Росси продается версия 2015 модельного года, представленного в третьем поколении. Хорошо, что Mitsubishi Pajero Sport сохранила свою рамную конструкцию. В качестве основы используется платформа от известного внедорожного пикапа Mitsubishi L200, хотя инженеры поработали над комфортом и управляемостью модели.
Под капотом устанавливается 3,0-литровый бензиновый мотор с мощностью до 200 лошадиных сил и 279 Нм крутящего момента. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия на восемь ступеней и фирменная система полного привода Super Select 4WD-II. Стоимость самой доступной версии начинается от 2 310 000 рублей.
Toyota Land Cruiser Prado – от 2 611 000 рублей
Легенда всех джиперов, японский Prado регулярно становится участником рейтингов самых надежных автомобилей по всему миру. За 2 611 000 покупатель получит рамного японца с двигателем 2,7 литра в сочетании с МКПП. Максималка у автомобиля будет искусственно ограничена на отметке в 165 км/ч. У более дорогих комплектаций техническое оснащение будет совершенно иным.
Haval H9 – от 2 695 000 рублей
Семиместный рамный внедорожник, является собственной разработкой HAVAL, хотя его часто сравнивают с Prado из-за их внешней схожести. Даже в базовой комплектации автомобиль оснащается автоматической трансмиссией и бензиновым турбо мотором, мощностью в 218 л/с. Ранее мы составили рейтинг ТОП-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в июне 2020 года.
Пятерка самых дешевых рамных внедорожников доступных сегодня на российском рынке
Самым дешевым из больших рамных внедорожников в России сегодня остается отечественный УАЗ.