CarsWeek.ru представляет пятерку самых лучших трехрядных крссоверов доступных на российском рынке в 2020 году

CarsWeek.ru.Но что делать, если состав семьи вырос из вместимости стандартного кроссовера, а мысль о покупке минивэна навивает только тоску и уныние. На помощь таким автолюбителям приходят большие кроссоверы повышенной вместимости. Рейтинг кроссоверов с третьим рядом сидений и представил портал
1. Hyundai Palisade
Победителем рейтинга становится именно этот американский кроссовер с корейскими корнями. Американский он потому, что делался для рынка США и Канады, но следования канонам нового фирменного дизайна Hyundai, сделали его желанным и в других странах, таких как Россия и Китай.
Цена новинки в России пока неизвестна, так как ее продажи стартуют только осенью текущего года. Известно лишь, что в базе он будет оснащаться 3,8 литровым шестицилиндровым V-образным двигателем в паре с восьмиступенчатым автоматом. Вместимость кроссовера составить до 8 человек.
2. Mazda CX-9
Несмотря на габариты, большой кроссовер от Mazda, как и все автомобили марки, получился очень драйверским и динамичным. Вместительность автомобиля не самая выдающаяся, но она с лихвой компенсируется качественной отделкой салона, отличной управляемостью и эффектным внешним видом, который был отмечен всеми мировыми автомобильными критиками.
За 2 873 000 рублей можно будет приобрести автомобиль оснащенный 2,5 литровым турбомотором агрегатированным АКПП.
3. Honda Pilot
Бронзовым призером рейтинга становится еще один японец. Honda Pilot пользуется заслуженной популярностью у любителей марки за высокое качество сборки и технологичную начинку автомобиля. Базовая версия автомобиля агрегатируется V – образной шестеркой объемом 3 литра и мощностью 249 л/с. Настройки шестиступенчатой АКПП позволяют оставаться автомобилю очень динамичным. Цена ан этот трехрядный кроссовер стартует с отметки в 3 189 000 рублей.
4. Volkswagen Teramont
Комфортный и вместительный немец становится на четвертую строчку рейтинга. Он не может похвастаться выдающейся динамикой, но он не для этого и создавался. О сделан для того, чтобы дарить ощущение комфорта и надежности в дальней поездке большой компанией, и с этой задачей он справляется блестяще. Базовая версия оснащается 220 сильным турбомотором, способным развивать до 350 Нм крутящего момента. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия на восемь ступеней. Стоимость модели начинается от 3 010 000 рублей.
5. Volvo XC90
Замыкает наш сегодняшний рейтинг один из самых безопасных кроссоверов Volvo XC90. Он не так силен, как его немецкие конкуренты, и динамика не соответствует. Но шведская модель невероятно комфортная и оснащается обширным списком штатного и дополнительного оборудования.
В качестве силового агрегата используется современный гибрид с суммарной мощностью более 400 лошадиных сил. В паре работает автоматическая трансмиссия. В салоне может разместиться до семи человек. Стоимость модели начинается от 6 466 000 рублей.
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