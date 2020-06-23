Участок автодороги «Курск-Поныри» расширят до четырех полос

Речь идет об участке в Золотухинском районе

В этом году в Золотухинском районе отремонтируют участок региональной автодороги «Курск-Поныри». Как только позволила погода, дорожники приступили к работам. Двухполосную трассу там расширят до четырех полос. Как пояснили в региональном комитете транспорта и автодорог, такое решение принято в связи с тем, что во время Коренской ярмарки загруженности этого участка возрастает и на дороге образуются заторы.





Протяженность объекта – почти 4 км. Дорожники сейчас занимаются расширением основания дорожного полотна. Расширяют участки от полутора до 6 метров. К укладке щебеночного основания подготовлен участок, протяженностью около двух километров.





Кроме того, рабочие перекрывают тротуары в населенных пунктах, обустраивают подъезды к домам и систему водоотведения. Сдать объект они намерена до начала зимы.





Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».