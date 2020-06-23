  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Участок автодороги «Курск-Поныри» расширят до четырех полос

Речь идет об участке в Золотухинском районе

Читайте также

В этом году в Золотухинском районе отремонтируют участок региональной автодороги «Курск-Поныри». Как только позволила погода, дорожники приступили к работам. Двухполосную трассу там расширят до четырех полос. Как пояснили в региональном комитете транспорта и автодорог, такое решение принято в связи с тем, что во время Коренской ярмарки загруженности этого участка возрастает и на дороге образуются заторы.

Протяженность объекта – почти 4 км. Дорожники сейчас занимаются расширением основания дорожного полотна. Расширяют участки от полутора до 6 метров. К укладке щебеночного основания подготовлен участок, протяженностью около двух километров. 

Кроме того, рабочие перекрывают тротуары в населенных пунктах, обустраивают подъезды к домам и систему водоотведения. Сдать объект они намерена до начала зимы. 

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Владимир Путин: выплаты медикам продлят до сентября, льготную ипотеку расширят, НДФЛ поднимут

Путин объявил о еще одной выплате на детей до 16 лет

Умер концертмейстер курской филармонии Виктор Хмелевской

В Курской области снова гибнут пчелы

Курский общественный транспорт оборудуют кассами

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске