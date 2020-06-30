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Лента новостей / В регионе

Еще одна курянка умерла от коронавируса

На искусственной вентиляции легких в стационарах находятся 30 пациентов

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В Курской области, по данным оперштаба на сегодня, подтверждено еще 59 случаев коронавируса. За минувший день выписано 90 пациентов. С учетом выздоровевших у нас сейчас болеют ковидом около двух тысяч курян. Более полутора тысяч из них лечатся дома. На искусственной вентиляции легких в стационарах находятся 30 пациентов. 

От коронавирусной пневмонии умерла еще одна пациентка - 58-летняя женщина. Это 33-я смерть от COVID-19 в регионе. 

На домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 362 человека. Снят карантин с 7756 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек. 

Курские лаборатории провели уже почти 103 тысячи исследований материала на коронавирус и около 6,5 тысяч - на антитела к нему.
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