Еще одна курянка умерла от коронавируса

На искусственной вентиляции легких в стационарах находятся 30 пациентов

В Курской области, по данным оперштаба на сегодня, подтверждено еще 59 случаев коронавируса. За минувший день выписано 90 пациентов. С учетом выздоровевших у нас сейчас болеют ковидом около двух тысяч курян. Более полутора тысяч из них лечатся дома. На искусственной вентиляции легких в стационарах находятся 30 пациентов.





От коронавирусной пневмонии умерла еще одна пациентка - 58-летняя женщина. Это 33-я смерть от COVID-19 в регионе.





На домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 362 человека. Снят карантин с 7756 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.





Курские лаборатории провели уже почти 103 тысячи исследований материала на коронавирус и около 6,5 тысяч - на антитела к нему.