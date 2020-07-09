В Курском районе может появиться ледовая арена, футбольное поле и теннисный корт

Это предложил построить инвестор, который намерен возвести там жилой комплекс

Компания Evalution.city намерена возвести жилой комплекс в Курском районе и обеспечить его всей необходимой инфраструктурой. О проекте застройки заместителю губернатора Курской области Сергею Стародубцеву в ходе рабочей встречи рассказал генеральный директор компании Максим Шумаков.





Жилье застройщик возводит по современной технологии: собирает модульные дома-конструкторы, рассказали в областной администрации. Кроме домов в планах возвести ледовую арену, футбольное поле, парк с лыжной трассой, а также теннисный корт, детский сад, частную поликлинику и даже реконструировать местную школу.





В данный момент региональный комитет АПК рассматривает возможность предоставления субсидии на строительство социальных объектов в рамках федеральных программ, которые обеспечивают развитие села и создание там комфортных условий для проживания, отметил Сергей Стародубцев.